Grupo de advogados quer patrocinar sessões de filme sobre a Vaza Jato para estudantes

Fábio Zanini

São Paulo, SP

O grupo Prerrogativas, que reúne advogados e profissionais do Direito, quer promover sessões do documentário “Amigo Secreto” para estudantes universitários.

O filme, da cineasta Maria Augusta Ramos, trata do que ficou conhecido como “escândalo da Vaza Jato”, que mostrou em mensagens a proximidade do ex-juiz Sergio Moro com a força-tarefa que investigava operação Lava Jato.

Segundo o coordenador do grupo, Marco Aurélio de Carvalho, a ideia é realizar debates com os alunos de diversas faculdades ao final das sessões.

A aposta é que o documentário poderá ter forte apelo nas eleições ao, na avaliação de advogados, expor supostas falhas em apurações que atingiram o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), primeiro colocado nas pesquisas de intenção de voto.