Governo vai liberar mais crédito para MEIs

Nesta segunda-feira (22), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estará presente no Palácio do Planalto para o lançamento do programa Acredita.

Este programa é um pacote de iniciativas destinadas a facilitar o acesso ao crédito para trabalhadores autônomos e pequenos empreendedores, buscando apoiar este segmento que é cada vez mais vital para a economia, através da geração de empregos e renda.

Dentre as iniciativas, destaca-se uma medida provisória (MP), formulada pela equipe econômica em colaboração com o Ministério do Empreendedorismo. Esta MP estabelece novas linhas de crédito voltadas para microempreendedores individuais (MEIs) e microempresas com receitas anuais de até R$ 360 mil. O governo introduziu a linha de crédito Procred 360, que oferece taxas de juros atrativas.

A medida provisória também cria o Desenrola Pequenos Negócios, um programa para ajudar esses negócios a renegociar suas dívidas.

O anúncio do programa Acredita sofreu dois adiamentos. De acordo com informações recentes, os detalhes do programa foram revisados nos últimos dias.

Apoiar autônomos e pequenos empresários não só impulsiona a economia, mas também é visto como uma estratégia para o presidente Lula aumentar sua popularidade, conforme indicam pesquisas recentes. Atualmente, o Brasil conta com aproximadamente 15 milhões de microempreendedores individuais.