Governo retoma plano de indicar secretária de Guedes para posto no BID

Um dos passageiros, José Vicente Santini, foi afastado do cargo que tinha na Casa Civil, mas Seillier não sofreu punição

Fábio Zanini

São Paulo, SP

O governo deve retomar em breve o processo de nomeação da secretária especial do Programa de Parceria de Investimentos (PPI), Martha Seillier, para uma diretoria do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), com sede em Washington (EUA).

A nomeação dela quase foi concretizada no ano passado, mas acabou sendo suspensa, com a justificativa de que a presença de Seillier era necessária na execução de diversos projetos de sua pasta.

Procurado pelo Painel, o Ministério da Economia, ao qual a secretaria é subordinada, não fez comentários.

Em 2020, a secretária teve seu nome envolvido em uma polêmica por ter sido passageira de um voo da FAB que a levou, junto com outras autoridades do governo, para um evento oficial na Índia.

Na época, o presidente Jair Bolsonaro reagiu irritado ao fato, dizendo que não era ilegal, mas era imoral.

Um dos passageiros, José Vicente Santini, foi afastado do cargo que tinha na Casa Civil, mas Seillier não sofreu punição.