Governo prevê pagar auxílio para taxista em 16 de agosto e dá prazo para prefeituras enviarem cadastro

Raquel Lopes

Brasília, DF

O Ministério do Trabalho e Previdência deu dez dias para que as prefeituras possam cadastrar os taxistas elegíveis a receber o auxílio previsto na PEC dos bilhões. ​ A previsão, segundo o ministério da Previdência, é que o primeiro lote do benefício emergencial aos Motoristas de Táxis seja pago no dia 16 de agosto.

A pasta enviou ofício às prefeituras, nesta quinta (21), solicitando o envio das informações referentes aos taxistas regularmente cadastrados junto aos municípios.

Os prefeitos poderão enviar as informações de cadastro a partir da próxima segunda-feira (25). O sistema ficará aberto para receber os cadastros até o dia 31 de julho.

Auxílio para os caminhoneiros

Segundo o governo, o primeiro pagamento do auxílio caminhoneiro está previsto para o dia 9 de agosto. Serão seis parcelas mensais no valor de R$ 1.000. As informações de cadastro dos caminhoneiros foram repassadas pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) do Ministério da Infraestrutura e já estão em processamento pela Dataprev para permitir o pagamento aos motoristas considerados elegíveis.