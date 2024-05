Governo federal vai pedir aos estados centralização de doações ao RS

THAÍSA OLIVEIRA

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O governo federal decidiu pedir aos governadores que centralizem as doações ao Rio Grande do Sul junto ao Corpo de Bombeiros. A ideia é fazer a triagem do material nos estados e enviar para as Bases Áreas do Galeão, no Rio de Janeiro, e de Guarulhos, em São Paulo.

Durante a reunião deste sábado (4) do gabinete de crise montado pelo governo Lula (PT), o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que a expectativa é de que o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, volte a operar na segunda-feira (6).

O aeroporto –o único de Porto Alegre– amanheceu alagado neste sábado devido ao nível recorde do Rio Guaíba, que invadiu diferentes pontos da capital gaúcha. As águas cobriram parte da pista de pouso e decolagem e do pátio.

O Ministério da Saúde também informou que o hospital da Força Nacional do SUS será instalado nas próximas horas. O local ainda não está definido, mas o governo federal informou que a situação do município de Canoas é considerada prioritária.

De acordo com as informações divulgadas após a reunião, o comandante Militar do Sul, General Hertz Pires do Nascimento, responsável pela coordenação das ações de resgate em Porto Alegre, afirmou que há necessidade de colchões, toalhas e roupas de cama.

Lula vai voltar ao Rio Grande do Sul neste domingo (5) para acompanhar de perto a crise. Nove ministros devem acompanhá-lo na viagem, além dos dois que já estão em Porto Alegre: Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social, e Waldez Góes, do Desenvolvimento Regional.