Governo deve enviar carta em resposta à revista The Economist após texto crítico a Lula

LUANY GALDEANO

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – O Ministério da Gestão divulgou nesta segunda-feira (30) o edital da segunda edição do CNU (Concurso Nacional Unificado), que terá inscrições abertas a partir de quarta-feira (2) às 10h. Serão nove eixos temáticos, cujo peso varia de acordo com a carreira escolhida pelo candidato.

O certame terá 3.652 vagas em 36 órgãos públicos, com salários iniciais de até R$ 16 mil.

A taxa de inscrição será de R$ 70, mesmo valor para cargos de nível superior e médio. As inscrições serão feitas pelo Gov.br, assim como na primeira edição, e podem ser feitas por usuários de qualquer nível de segurança na plataforma, de bronze a prata e ouro. As provas vão ocorrer em 228 municípios.

O edital detalha ainda procedimentos do concurso, incluindo o passo a passo para se candidatar, os métodos de pagamento da inscrição e quem tem direito à isenção de pagamento. Além disso, o documento explica sobre os procedimentos de heteroidentificação para candidatos cotistas.

Esta edição terá um edital unificado, dividido em nove blocos temáticos. No ano passado, foram oito editais diferentes –sete para os postos de nível superior e um para os de ensino médio. No início de junho, a FGV (Fundação Getulio Vargas) foi escolhida como banca organizadora.

A nota final do candidato será calculada a partir da soma do resultado na prova objetiva com a discursiva e, se for o caso, da prova de títulos. Nos cargos de nível superior, a prova objetiva terá 90 questões, sendo 30 de conhecimentos gerais e 60 de específicos.

Para os cargos de nível intermediário, serão 20 perguntas gerais e 48 de conhecimentos específicos. No caso das provas dissertativas, para os cargos de nível superior, serão aplicadas duas questões discursivas (na última edição do concurso, havia apenas uma). O candidato terá das 13h às 16h para fazer a prova. Já para os cargos de nível intermediário, será aplicada uma redação argumentativa, das 13h às 15h.

A prova objetiva será em 5 de outubro e a segunda, discursiva será aplicada no dia 7 de dezembro apenas para os aprovados na primeira.

O certame vai ter mudanças na política de cotas, com aumento na reserva de vagas de 20% para 30%. A distribuição entres os cotistas será de 25% para pretos e pardos, 3% para indígenas e 2% para quilombolas.

O novo CNU também terá regra especial para aumentar o número de mulheres aprovadas na segunda fase.

VEJA O CALENDÁRIO DO CNU DE 2025

Inscrições: das 10h de 2/7/25 até 23h59 de 20/7/25 (pagamento até 21/7)

Solicitação da isenção da taxa de inscrição: 2 a 8/7/25

Prova objetiva: 5/10/25, das 13h às 18h

Convocação para prova discursiva: 12/11/25

Convocação – confirmação de cotas e PcD: 12/11/25

Envio de títulos: 13 a 19/11/25

Procedimentos de confirmação de cotas: 8/12 a 17/12/2025

Prova discursiva para habilitados na 1ª fase: 7/12/25

Previsão de divulgação da primeira lista de classificação: 30/01/2026