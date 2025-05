Governo contrata empresa para ser plataforma oficial de hospedagem da COP30

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O governo Lula (PT) contratou a empresa Bnetwork para ser a plataforma oficial de hospedagem da COP30, a conferência de clima da ONU (Organização das Nações Unidas) que será realizada em Belém, no Pará, em novembro. A ideia é centralizar as reservas de hospedagem em um único local para facilitar o acesso dos participantes.

A oferta de leitos na capital paraense tem sido uma das principais preocupações dos envolvidos com a COP30. São esperados 50 mil visitantes durante o evento e, no início deste ano, havia cerca de 18 mil leitos na cidade. Em abril, a organização da COP anunciou que havia ampliado a oferta para 36 mil.

No momento, o serviço de hospedagem está realizando o inventário de leitos disponíveis em hotéis e imóveis particulares na cidade -em parceria com governos locais e com o setor de turismo. Após concluir o cálculo, será disponibilizado ao público.

A Bnetwork já atuou em edições anteriores da COP em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e em Baku, no Azerbaijão.

A gestão havia previsto o lançamento da plataforma para março. Em abril, porém, o governo tentava fechar um acordo com a rede hoteleira do Pará para que as empresas respeitassem uma faixa de variação de preços de hospedagens para a COP30.

Desde o início do ano, o mercado imobiliário em Belém passa por anomalias com preços exorbitantes e irreais em plataformas, contratos atípicos, intenções de despejo, represamento de imóveis e ofensivas de grandes empresas por apartamentos.