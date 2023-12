Governo anuncia lançamento do ComunicaBR

No site, o cidadão poderá baixar um arquivo PDF contendo todas as ações realizadas pelo Governo Federal em seu estado ou município

Por meio da rede social ‘X’, antigo Twitter, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou o lançamento do ComunicaBR, um site onde é possível encontrar as ações e realizações do Governo Federal de forma objetiva e transparente.

Acabamos de lançar o https://t.co/DDfRx8omYM, um site onde você pode acompanhar programas e ações que o governo está fazendo na sua cidade e região. Clique no link, conheça e ajude a divulgar o trabalho do governo federal no seu município. #EquipeLula 🎨 Digital/PR pic.twitter.com/Nx40BqbyC0 — Lula (@LulaOficial) December 8, 2023

A plataforma online criada em parceria pelo Gabinete Pessoal do Presidente da República, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) e o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos funciona como uma ferramenta para os cidadãos receberem informações sobre as entregas dos principais programas públicos do país.

No site, o cidadão poderá baixar um arquivo PDF contendo todas as ações realizadas pelo Governo Federal em seu estado ou município em um determinado mês.

Veja algumas ações e programas que terão as informações disponibilizadas na plataforma:

Mais Médicos;

Brasil Sorridente;

Farmácia Popular;

Escola em Tempo Integral;

Pacto Nacional pela Retomada de Obras;

Compromisso Nacional Criança Alfabetizada;

Escolas Conectadas;

Bolsa Família;

Bolsa Atleta;

Lei Paulo Gustavo;

obras do Novo PAC;

Minha Casa Minha Vida;

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA);

Crédito Rural (Agronegócio);

Crédito Rural (Agricultura Familiar).

Os dados estão divididos em: Agricultura, Cultura, Educação, Emprego, Esporte, Saúde, Transferências ao Cidadão, Transferências aos Estados e Municípios.