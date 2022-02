Governo anuncia ingresso em programa de facilitação de entrada nos EUA

O programa do governo americano que permite a liberação rápida no controle do passaporte, no momento da chegada aos EUA não põe fim à exigência de visto

A Casa Civil da Presidência da República e os ministérios das Relações Exteriores, da Justiça e Segurança Pública e da Economia, anunciaram a entrada do Brasil no Global Entry, programa do governo americano que facilita o processo de entrada de viajantes nos Estados Unidos.

A partir desta segunda-feira (7), os viajantes brasileiros interessados já podem fazer sua inscrição pela plataforma do programa, acessível em https://www.cbp.gov/travel/trusted-traveler-programs/global-entry/how-apply.

O programa do governo americano que permite a liberação rápida no controle do passaporte, no momento da chegada aos EUA não põe fim à exigência de visto. O site do Departamento de Segurança Nacional americano ressalta que o programa é voltado para “passageiros pré-aprovados e de baixo risco”.

Os viajantes devem ser aprovados pela autoridade aduaneira americana, após pagarem taxa de inscrição e cumprirem o processo de registro e avaliação prévia.

Uma vez aprovados, poderão fazer o trâmite de ingresso nos EUA em aeroportos selecionados de maneira desburocratizada, por meio de quiosques automáticos, com menor fila.

A Global Entry é administrado pela Autoridade de Aduanas e Proteção de Fronteiras daquele país (CBP, na sigla em inglês) e dele participam, atualmente, 11 países: 11 países: Alemanha, Argentina, Colômbia, Coreia do Sul, Índia, México, Panamá, Reino Unido, Suíça, Singapura e Taiwan.

O governo brasileiro publicou no Diário Oficial da União (DOU) as primeiras regras para a adesão do país ao programa já em março de 2020, e agora o programa foi aberto para o cadastro de todos os brasileiros que atenderem aos pré-requisitos dos EUA.