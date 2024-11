Governo adia divulgação de resultados do Concurso Nacional Unificado

JÚLIA MOURA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A divulgação dos resultados finais do CNU (Concurso Nacional Unificado) foi adiada. Inicialmente marcada para esta quinta-feira (21), a apuração da seleção foi postergada pelo MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) nesta quarta (20). A nova data será divulgada amanhã. O motivo ainda não foi informado.

O concurso serve para preencher 6.640 vagas em 21 órgãos públicos.

A prova foi realizada no dia 18 de agosto, e contou com a participação de 970 mil candidatos dos mais de 2,1 milhões de inscritos.

Os inscritos tiveram a opção de se candidatar para mais de um cargo e especialidade dentro do mesmo bloco temático. A aprovação será feita de acordo com a indicação de preferência, da maior para a menor.

Se o candidato passar para uma das vagas de menor preferência e tiver nota suficiente, será incluído também na lista de espera de todos os cargos de maior preferência.

Aqueles que não passarem em nenhuma vaga serão incluídos na lista de espera de todos os cargos selecionados, desde que não tenham sido reprovados e que sejam considerados classificados.

Após a finalização das convocações dos aprovados, o Ministério da Gestão divulgará também um edital com as vagas remanescentes. Cargos e oportunidades futuras serão preenchidos com os candidatos da lista de espera- desde que dentro do período de validade do concurso.

O cargo mais concorrido foi o de analista de planejamento, gestão e infraestrutura em informações geográficas e estatísticas com especialidade em engenharia civil. A oportunidade vinculada ao IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) tem uma disputa de 14.191 candidatos para cada vaga.