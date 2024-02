Governadores: solidariedade a Bolsonaro ou cálculo político?

Havia antes uma impressão de que politicos não iriam querer colar a sua imagem à de Bolsonaro. Mas, no entanto, eles compareceram na Paulista

O ato em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro no domingo (25) na Avenida Paulista ainda repercute. Aos aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva impressionou a capacidade de arregimentação que Bolsonaro ainda possui.

Mas impressionou ainda mais a capacidade de atração dos políticos do campo conservador. Havia antes uma impressão de que eles não iriam querer colar a sua imagem à de Bolsonaro. Mas, no entanto, eles compareceram.

Surpreendeu, por exemplo, a presença do governador de Goiás. Ronaldo Caiado. Mas por que os políticos do campo conservador, mesmo aqueles não tão identificados com o bolsonarismo, compareceram?

Porque no debate político polarizado de hoje, não há meio termo. Ou se está de um lado ou se está de outro. E esses políticos brigam pelo espólio de Bolsonaro. É o que explicam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.