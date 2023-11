Governadores falam em aumento de ‘guerra fiscal’

No documento, os dirigentes estaduais afirmam que o texto pode “agravar ainda mais a guerra fiscal entre os Estados”

Governadores que compõem o Consórcio de Integração Sul e Sudeste divulgaram ontem nota com críticas ao texto da reforma tributária aprovado pelo Senado. No documento, os dirigentes estaduais afirmam que o texto pode “agravar ainda mais a guerra fiscal entre os Estados” e levar as contas públicas e a economia do País “para a UTI”.

“O Brasil não pode criar ilhas de prosperidade, o que, por consequência, afasta investimento, aumenta desigualdades, desemprego e pune, sobretudo, os mais pobres”, diz o documento, assinado pelos governadores Ratinho Júnior (Paraná), Tarcísio de Freitas (São Paulo), Romeu Zema (Minas), Cláudio Castro (Rio), Jorginho Mello (Santa Catarina) e Eduardo Leite (Rio Grande do Sul).

