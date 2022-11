Governador de SP anuncia multas para veículos e eventuais prisões em bloqueios

O governador do Estado de SP, Rodrigo Garcia (PSDB), afirmou que irá aplicar multas de R$ 100 mil por hora para cada veículo

O governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), afirmou que irá cumprir a decisão judicial do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e anunciou a aplicação de multas de R$ 100 mil por hora para cada veículo que esteja bloqueando as estradas no Estado. De acordo com o governador, caso não sejam cumpridas as medidas, será feito o uso da força pela Polícia Militar e até eventuais prisões.

Em entrevista à imprensa nesta terça-feira (1º) o governador afirmou que optou-se pelo diálogo e negociação com os manifestantes. No entanto, com a decisão de Moraes e o desrespeito às medidas, “as negociações se encerram”. “Não vamos admitir obstrução de vias em São Paulo”, declarou o tucano, que afirma que os pontos que se identificam bloqueios já há um acionamento da polícia.

Segundo o governador, havia cerca de 90 pontos de manifestação por volta das 10h30 e 40 foram desobstruídos, citando o desbloqueio da via de acesso ao Aeroporto de Guarulhos. “Até agora temos sido bem sucedidos nessa negociação com a dispersão desses distúrbios”, declarou. “Vamos avançar em outras áreas importantes aqui na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado”, disse.

Resultado das eleições

O governador fez um apelo para que as manifestações se encerrem. De acordo com ele, o Estado respeita o resultado das urnas e, por isso, não serão admitidos protestos contra o pleito. “As eleições acabaram, vivemos em um País democrático, São Paulo respeita o resultado das urnas e nenhuma manifestação vai fazer com que a democracia do Brasil retroceda”, e emendou: “Não vai ser manifestação ou baderna que vai fazer com que a sociedade não reconheça o resultado das urnas.”

Estadão Conteúdo