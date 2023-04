Enquanto uns arrancavam as cortinas, outros descansavam nas cadeiras que ficam no local prontas para futuros eventos

Marianna Holanda

Golpistas que invadiram e depredaram o Palácio do Planalto em 8 de janeiro aproveitaram o salão oeste, onde ocorrem cerimônias menores da Presidência, como uma espécie de “lounge”.

Enquanto uns arrancavam as cortinas, outros descansavam nas cadeiras que ficam no local prontas para futuros eventos. Tiravam selfies, faziam ligações e um deles aproveitou um palanque onde ficam profissionais de imagem para deitar e alongar as pernas.

Em outro momento, um grupo de mulheres sentou nas cadeiras para fazer uma oração. Outro homem carregou nas costas um galão de água e distribuiu para outros golpistas no salão.

O grupo de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que não aceitou o resultado das eleições ficou no local por duas horas até começar a ser expulso, quando chegaram três integrantes do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), por volta das 17h20.

A polícia reuniu manifestantes golpistas no salão nobre do Planalto, conhecido pelo acesso à rampa presidencial. De lá, saíram presos, uma hora depois.

As imagens se tornaram públicas no último sábado (22), após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). Até então, havia sido decreto sigilo sobre elas.