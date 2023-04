Em depoimento à PF, servidora do Planalto disse que Michelle Bolsonaro recebeu joias em mãos

Segundo a servidora, o kit foi entregue a ela no dia 29 de novembro do ano passado, no Palácio do Planalto

Em depoimento à Polícia Federal, uma servidora do Planalto afirmou que a até então primeira-dama Michelle Bolsonaro recebeu, em mãos, o segundo conjunto de joias enviado pelo governo da Arábia Saudita. A informação foi dada pelo Jornal O Estado de São Paulo. O depoimento desmente a versão dada por Michelle, que afirmou não saber de nenhuma joia. O kit entrou no Brasil de forma ilegal, e foi entregue a ela no dia 29 de novembro do ano passado, no Palácio do Planalto, e conferido pelo então presidente Jair Bolsonaro. “Eu tenho tudo isso e não estava sabendo? Meu Deus! Vocês vão longe mesmo, hein?!”, chegou a ironizar Michelle, por meio de suas redes sociais. Este kit entrou no país por meio de Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia, em outubro de 2021, mas não foi registrado na Receita Federal. Nele, havia um relógio Chopard raro, uma caneta, um anel, um par de abotoaduras e um rosário, todos em ouro cravejado de diamantes. Ao total, o valor do kit ultrapassa R$ 1 milhão. O escândalo Foi descoberto que o governo Bolsonaro tentou trazer para o Brasil, de forma ilegal, várias joias – presente da Arábia Saudita para a ex-primeira-dama. Porém, as mesmas foram apreendidas no Aeroporto de Guarulhos em outubro de 2021, na mochila de um assessor do até então ministro Bento Albuquerque. O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou que Bolsonaro devolvesse um conjunto de joias que estava em sua posse, assim como qualquer outro presente de alto valor. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE