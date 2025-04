Gleisi Hoffmann critica apoio de deputados da base a PL da Anistia: “Absurdo”

Gleise Hoffmann (PT), ministra das Relações Institucionais, criticou o apoio dos deputados de partidos da base do governo ao projeto de lei que visa conceder anistia aos condenados pelos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Gleise definiu o posicionamento como “absurdo” e “profunda contradição”.

“Além de ser uma profunda contradição apoiar o projeto sendo da base do governo, trata-se de uma grave afronta ao Judiciário e à própria democracia”, disse Gleise, que continuou: “É um absurdo apoiar urgência para um projeto sendo da base do governo, trata-se de uma grave afronta ao Judiciário e à própria democracia. Urgência é preciso para projetos que beneficiam o povo brasileiro e não para proporcionar golpe continuado.”

Ainda de acordo com Gleise, o governo não está em uma espécie de “operação de retaliação”, mas sim mostrando aos deputados a “gravidade politica, jurídica e institucional que significa apoiar este projeto”. Por fim, a ministra ressaltou que o Projeto de Lei é uma forma de “garantir a impunidade de Bolsonaro e de quem mais tentou derrubar este governo, inclusive matar o presidente Lula”.

Pedido de urgência e assinaturas

Vale ressaltar que, na última segunda-feira (15), o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), apresentou na Câmara um pedido de urgência para a anistia dos envolvidos nos atos antidemocráticos no dia 8 de janeiro. O pedido contou com 262 assinaturas, sendo 146 delas das siglas do União, PP, PSD, Republicanos e MDB, que chefiam as pastas do governo.