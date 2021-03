Gilmar Mendes se indigna com voto de Marques

O chefe da 2ª Turma se revoltou com a decisão de Marques, que votou contra a suspeição de Moro e apresentou o argumento de “garatismo”

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF, GIlmar Mendes ficou indignado com o voto do também representante da mais alta corte do Brasil, Kassio Nunes Marques, na votação referente a suspeição do ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça, Sergio Moro.

Segundo Mendes, “A desmoralização da justiça brasileira já ocorreu”. O chefe da 2ª Turma se revoltou com a decisão de Marques, que votou contra a suspeição de Moro e apresentou o argumento de “garatismo”.

“Combinação de ação entre o Ministério Público e o juiz encontra guarida em algum texto da Constituição? Isto tem a ver com garantismo? Nem aqui, nem no Piauí, ministro Kassio”, relatou o magistrado .

“Não me venha com conversas hackeadas, não precisa disso. Eu já disse aqui que estamos diante de um julgamento histórico. E cada um passará para a história com o seu papel. A história registra. E nós vamos ser julgados pela história, é preciso ter essa dimensão”, afirmou Gilmar.

O ministro ainda ressaltou que é preciso levar a votação a sério. “Vamos ser sérios, tratar isso com seriedade. E não precisa de áudios, vamos falar do processo. Tô falando do que está nos autos, não tô falando de hacker. Mas devo reconhecer que os hackers ajudaram a compreender todo o fenômeno que aí estava. Não tem mais como apagá-lo. Aquilo que a defesa apontava ganhou substância”, completou Mendes.

