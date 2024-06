Gilmar Mendes cita ascensão de movimentos extremistas em abertura de fórum em Lisboa

Citando a ascensão de movimentos extremistas e nacionalistas nos últimos anos, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, afirmou que “é preciso reconhecer que o mundo, por vias tortuosas, mudou”.

A fala foi feita nesta quarta-feira, 26, durante a abertura do 12º Fórum de Lisboa, organizado pelo ministro em Lisboa, Portugal. O evento, que durará três dias, ficou conhecido informalmente como Gilmarpalooza”, e conta com ministros do governo Lula, parlamentares e bolsonaristas.

Mendes lembrou que serão mais de 50 painéis, com mais de 300 palestrantes e recorde de 2.423 inscritos para o evento na capital portuguesa, com transmissão ao vivo. “Estamos no caminho certo e isso nos lembra a responsabilidade com a ilustre audiência. Cabe-nos providenciar um ambiente de debates técnicos, que alcancem a academia e o ambiente institucional”.

O presidente da Câmara, Arthur Lira, participa da abertura e leu um discurso protocolar, ressaltando que o Fórum é “espaço essencial para compreensão dos caminhos que temos pela frente”.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também foi convidado para a abertura, mas não compareceu.

“A revolução tecnológica e do acesso à informação aceleraram o ritmo das transições. O parlamento brasileiro tem sabido responder a esse desafio”, disse Lira, que ressaltou que a Câmara está dedicada a regulamentar temas como Inteligência Artificial e o combate à desinformação. “Estamos em fase de aprendizado sobre como lidar. Temos que ser rápidos nesse processo.”

Lira disse ainda que o Brasil vive “relativa estabilidade macroeconômica” e que a regulamentação da reforma do sistema tributário “foi procrastinada por décadas”, aprovada no ano passado e “agora precisa se consolidar em lei”.

