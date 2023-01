Gestão Tarcísio cobra R$ 113 mil de Eduardo Bolsonaro na Justiça por multas

As multas custam R$ 47.955 cada (quase R$ 96 mil no total) e foram inscritas na dívida ativa

Stella Borges

São Paulo, SP

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), não pagou até esta sexta-feira (6) as multas que recebeu em 2021, durante a gestão João Doria (PSDB), por não usar máscara contra a covid-19 em visitas ao estado.



Na última terça-feira (3), já durante a gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos), a PGE (Procuradoria-Geral do Estado), vinculada diretamente ao governador, entrou na Justiça com duas ações de execução fiscal contra Eduardo.



O valor cobrado na Justiça é de R$ 113 mil, considerando os juros. As multas custam R$ 47.955 cada (quase R$ 96 mil no total) e foram inscritas na dívida ativa.



As multas foram aplicadas porque, na época, o uso de máscaras era obrigatório no estado. Com os honorários advocatícios, essa quantia pode ser ainda maior.