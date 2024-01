Gestão Pochmann anuncia troca de diretores no IBGE

Leonardo Vieceli

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) anunciou nesta terça-feira (9) que trocará os diretores à frente de duas estruturas do órgão, a DPE (Diretoria de Pesquisas) e a DGC (Diretoria de Geociências).

Em nota, a presidência do instituto, comandado desde agosto pelo economista Marcio Pochmann, disse que a servidora Elizabeth Belo Hypolito assumirá o cargo de diretora de Pesquisas em substituição a Cimar Azeredo.

Azeredo é reconhecido pela carreira construída dentro do IBGE. Em 2023, antes da chegada de Pochmann, o servidor chegou a presidir o instituto de maneira interina.

Ele era, inclusive, um dos nomes cotados para permanecer no comando do órgão, o que não se confirmou. Pochmann foi uma escolha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O IBGE também anunciou nesta terça que o servidor João Hallak Neto ficará com a diretoria-adjunta de Pesquisas no lugar de Maria Lucia Pontes Vieira.

Já a servidora Ivone Lopes Batista assumirá o cargo de diretora de Geociências, substituindo Claudio Stenner. O comunicado não detalha os motivos das trocas.

Azeredo e Stenner tiveram protagonismo em divulgações de dados do Censo Demográfico 2022, a principal pesquisa da instituição. Os técnicos participaram de apresentações de números do recenseamento e de entrevistas à imprensa sobre o tema.

“Os servidores Cimar Azeredo e Claudio Stenner seguem colaborando com a presidência no desenvolvimento de projetos especiais contidos nas Diretrizes IBGE 90 Anos e no Plano de Trabalho 2024 a ser em breve divulgado”, declarou o IBGE na nota divulgada nesta terça.