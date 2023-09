General Heleno irá depor na CPMI nesta terça (26)

Há a previsão de que a CPMI seja concluída após o feriado de 12 de outubro, mas as novas convocações podem atrasar o cronograma

Seguindo com os interrogatórios para descobrir mais sobre envolvidos no 8 de janeiro de 2023, quando terroristas invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) marcou para esta terça (26) o depoimento do general Augusto Heleno.

Ele chefiava o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) durante o governo Bolsonaro. Antes de sua fala, haverá também uma etapa deliberativa da reunião para avotação de novos requerimentos.

Outras pessoas que tiveram cargos de destaque durante o governo anterior devem ser convocadas. No dia 5 de outubro, está previsto o depoimento de Walter Braga Netto, que era ministro da Casa Civil e disputou a eleição de 2022 como vice de Bolsonaro. Outro que também pode ser convocado é Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa

As novas convocações têm relação com as declarações feitas por Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair, à Polícia Federal, como fruto de um acordo de delação premiada.

Há a previsão de que a CPMI seja concluída após o feriado de 12 de outubro, mas as novas convocações podem atrasar o cronograma.