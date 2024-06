GDF defende integração de poderes para implementação do VLT

Uma audiência pública realizada nesta terça-feira (4), na Câmara dos Deputados discutiu a implementação de um veículo leve sobre trilhos (VLT) que irá ligar Brasília a Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. O secretário de Obras e Infraestrutura, Valter Casimiro, foi um dos representantes do Governo do Distrito Federal (GDF) e defendeu a importância da integração entre os diferentes níveis de governo, além de parlamentares, para garantir mais uma opção de transporte para a população.

O secretário levantou ainda a busca por alternativas para melhorar a mobilidade dos usuários do transporte público, como a introdução de uma nova linha de BRT, e e falou sobre a importância de ajustar a infraestrutura existente para integrar o VLT com o metrô, apesar dos desafios de realocação de estações.

“Esse projeto traz muitos benefícios para a população, por isso temos todo o apoio do governador Ibaneis Rocha (MDB) para que possamos implementá-lo, inclusive com todas as alterações que sejam necessárias aqui no DF”, afirmou.

Outro ponto posto à discussão pelo secretário foram as questões tarifárias e a preocupação em evitar aumentos de custos para os cidadãos.

“Vamos precisar discutir a tarifa para chegar a um ponto de equilíbrio para não prejudicar a população do Entorno – já que, em Brasília, a tarifa já é estabelecida – e também para que não fique além do valor que hoje é praticado para os ônibus. Mas acredito que conseguiremos chegar a um denominador comum”, afirmou.

Valter Casimiro reafirmou, ainda, o compromisso do GDF em ajustar a infraestrutura para receber a população do Entorno, visando a melhorias no transporte e nos custos para os usuários.

Também participante da reunião, o secretário de Transporte e Mobilidade do DF, Zeno Gonçalves, complementou a fala de Valter Casimiro. Ele enfatizou a preocupação constante do GDF com quem mora no Entorno e a importância econômica dessa região.

Ele também ressaltou as ações já implementadas pelo GDF para melhorar a vida dos usuários de transporte, como a permissão para que os ônibus do Entorno trafeguem nas vias expressas do BRT, reduzindo o tempo de viagem e aumentando a segurança.

“Nós estamos prontos para fazer essa integração. Evidentemente, o equilíbrio econômico-financeiro para o usuário, para que ele não tenha que pagar mais, é fundamental. Vamos nos debruçar sobre isso e encontrar uma equação que seja atrativa a esse transporte”, disse.

“Precisamos dar conforto, segurança, preço módico e agilidade. O governador Ibaneis Rocha reafirma o desejo de abraçar o Entorno, como tem feito desde o início do mandato”, finalizou Zeno.

A audiência pública foi solicitada pela deputada federal Lêda Borges e realizada no âmbito da Comissão de Desenvolvimento Urbano.

*Com informações da Agência Brasília