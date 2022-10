Fux vê processo eleitoral estável e diz que rua ‘há algum tempo’ não grita contra democracia

Fux foi homenageado com a Condecoração da Ordem do Congresso Nacional. Ele participou de cerimônia ao lado do presidente da Câmara

Danielle Brant, José Marques e João Gabriel

Brasília, DF

O ministro Luiz Fux, ex-presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), afirmou nesta terça-feira (18) que o Brasil tem vivido um processo eleitoral “absolutamente estável” e operacionalizado dentro das regras constitucionais pelo presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Alexandre de Moraes.

Fux foi homenageado com a Condecoração da Ordem do Congresso Nacional. Ele participou de cerimônia ao lado dos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

No evento, o ex-presidente do STF disse que divergências político-partidárias são naturais em qualquer sociedade plural. “Mas é importante assinalar que as vozes da rua há algum tempo já não gritam palavras de ordem contra os valores democráticos”, afirmou.

O ministro do Supremo disse ainda que vai “perseverar, com ainda mais vigor, como juiz e como cidadão, incansavelmente na luta pela democracia, pela concretização das liberdades dos brasileiros, pela igualdade de todos orientado pelos valores fundamentais de uma sociedade fraterna, pluralista e despida de preconceitos.”

Fux defendeu que a população continue confiante na solidez das instituições. “Sejamos intransigíveis com os valores morais e as razões públicas democráticas. E, como lição humana mais essencial, jamais percamos a esperança de sonharmos com dias melhores mesmo em face das mais tormentosas adversidades.”