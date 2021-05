Fundador da Itapemirim e ex-deputado, Camilo Cola morre aos 97 anos

Após décadas sendo administrada pela família Cola, a empresa foi vendida para outro grupo empresarial em 2017

Morreu na noite deste sábado (29) o empresário e ex-deputado federal Camilo Cola. O empresário morreu de causas naturais na cidade de Cachoeiro de Itapemirim (ES). Camilo ganhou notoriedade nacional por fundar a Viação Itapemirim, em 1953. Após décadas sendo administrada pela família Cola, a empresa foi vendida para outro grupo empresarial em 2017. Além de empresário, Camilo Cola foi deputado federal pelo Espírito Santo entre 2007 e 2015.

Em 2020, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, o homenageou com a Medalha de Mérito Mauá. A comenda simboliza o reconhecimento das personalidades por sua contribuição ao desenvolvimento e progresso do setor de infraestrutura e do país. No Twitter, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, lamentou a morte de Cola e anunciou luto oficial de três dias no estado.

Recebi com pesar a notícia do falecimento de Camilo Cola, ex-combatente, apaixonado pela política e, sobretudo, um dos maiores empreendedores do Brasil, que mesmo com o avançar da idade sempre fez planos para o futuro. Em homenagem, decretarei luto oficial por três dias no ES

Filho de imigrantes italianos, Camilo nasceu em Conceição do Castelo, na região Serrana do Espírito Santo. Aos 18 anos se alistou ao Exército e integrou o pelotão de combatentes que lutou na 2ª Guerra Mundial. Ao retornar ao Brasil, Camilo conseguiu um empréstimo para comprar seu primeiro caminhão dando início a Viação Itapemirim, criada oficialmente em 1953.