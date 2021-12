Frota declara apoio a Freixo para governo do Rio em 2022

A pauta da vacinação foi assumida por Frota, que tenta se afastar cada vez mais do posicionamento de Jair Bolsonaro no tema

O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) aproveitou uma mensagem de natal divulgada pelo deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ) e declarou apoio a uma possível candidatura do parlamentar ao governo do Rio de Janeiro no ano que vem.

Em publicação no Twitter, Frota desejou Feliz Natal a Freixo e disse que quer ver o parlamentar no governo do Rio em 2022. “Tenho certeza que fará o melhor Governo de todos os tempos. Renovação, empenho ,trabalho e dedicação. Boa sorte . Ahh o Frota está apoiando no Rio o Freixo ? Tô”, escreveu.

No vídeo de Freixo, uma mensagem de Feliz Natal é acompanhada por um pedido de “vacinas já”. Freixo é autor, por exemplo, de um projeto de lei que pede passaporte vacinal de todos os congressistas.

A pauta da vacinação foi assumida por Frota, que tenta se afastar cada vez mais do posicionamento de Jair Bolsonaro no tema. Eleito em 2018, ainda no PSL, sob um discurso bolsonarista, o deputado migrou ao PSDB já no primeiro ano da gestão do atual presidente. Ao Planalto, declarou apoio ao pré-candidato do partido, João Doria.

O PSDB ainda não se posicionou sobre quem irá apoiar ao governo do Rio de Janeiro em 2022, apesar de manter base no governo do atual governador Cláudio Castro (PL). A chegada de Bolsonaro no PL, porém, deixa incerto o destino do PSDB no próximo ano.

Estadão conteúdo