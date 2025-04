Fraudes no INSS: oposição protocola pedido de CPI na Câmara

Na última semana, a Polícia Federal (PF) e a Controladoria-Geral da União (CGU) realizaram uma operação que revelou um esquema de fraudes com desvio de dinheiro de pensões e aposentadorias do INSS. As investigações apontam, ainda, que as associações que oferecem serviços a aposentados cadastravam pessoas sem autorização, com assinaturas falsas para possibilitar os descontos.

Desse modo, o prejuízo pode chegar a R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024.