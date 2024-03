SÃO PAULO, SP

(UOL/FOLHAPRESS)

Foragido desde 2020, o mentor da barbárie de Queimadas, que acabou com duas mulheres mortas em 2012, foi preso nesta terça-feira (19).

Suspeito foi encontrado em Rio das Ostras. Eduardo dos Santos Pereira estava escondido no Rio de Janeiro.

Ele era considerado o criminoso mais procurado da Paraíba. Polícias do estado trabalharam em conjunto com a Polícia Civil do Rio de Janeiro na operação. A prisão foi feita por policiais da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima do Rio de Janeiro e Delegacia de Repressão ao Crime Organizado da Paraíba.

RELEMBRE CASO

Cinco mulheres foram vítimas de estupro coletivo em uma festa de aniversário em Queimadas (PB). O caso foi registrado na madrugada de 12 de fevereiro de 2012.

Izabella Pajuçara e Michelle Domingos, duas das vítimas dos estupradores, foram encontradas mortas. Elas foram executadas a tiros após identificar os suspeitos, segundo a polícia.

Crime planejado por “amigos”. Após investigações, policiais descobriram que os irmãos Luciano e Eduardo dos Santos Pereira planejaram abusar das convidadas da festa para a comemoração de aniversário de Luciano. Para isso, eles chamaram mais cinco homens e três adolescentes.

Os dois forjaram um assalto para render as vítimas. O grupo rendeu as mulheres e outros dois homens que não estavam entre os agressores. As esposas de Eduardo e Luciano não foram violentadas.

Fuga de prisão de segurança máxima. Eduardo foi preso pelo crime e condenado a 108 anos de prisão, em 2014, mas fugiu de uma penitenciária de segurança máxima em João Pessoa, em novembro de 2020.