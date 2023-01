Fora do Brasil, Bolsonaro segue atualizando os feitos do seu governo nas redes sociais

No Telegram, Bolsonaro está desde o dia 1º divulgando mensagens sobre o balanço de 2022 e também com os feitos realizados durante seu mandato

Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, está em Orlando, nos Estados Unidos, desde a última sexta-feira (30), quando saiu do país para não passar a faixa para Lula, vencedor das eleições, no dia 1º de janeiro. Entretanto, ele segue ativo nas redes sociais, e não tirou o “Presidente da República Federativa do Brasil” das biografias.

No Telegram, Bolsonaro está desde o dia 1º divulgando mensagens sobre o balanço de 2022 e também com os feitos realizados durante seu mandato, como redução da tarifa de energia, a transformação digital e a quantidade de moradias entregues por meio do programa Casa Verde e Amarela.

O ex-presidente também esteve ativo no Twitter nesses últimos dias para lamentar os falecimentos de Pelé e do Papa emérito Bento XVI.