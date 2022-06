Flávio diz que renda de advocacia bancou mansão

Para justificar o negócio, a defesa também afirmou que a mulher de Flávio, Fernanda, “se dedica ao exercício da odontologia há bastante tempo”.

Em resposta a uma ação que questiona o financiamento de R$ 3,1 milhões fechado com o Banco de Brasília para compra de uma casa de R$ 6 milhões próxima ao Lago Paranoá, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse que, além de trabalhar como parlamentar, “atua como advogado, empresário e empreendedor”. No Senado, ele recebe R$ 24 mil de salário.

Para justificar o negócio, a defesa do filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro também afirmou que a mulher de Flávio, Fernanda, “se dedica ao exercício da odontologia há bastante tempo”.

Conforme registrado no 1.º Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, em 2 de fevereiro de 2021, o imóvel foi comprada por R$ 5,97 milhões. O senador, no entanto, registrou o imóvel em um cartório de Brazlândia, cidade rural a 50 km do Plano Piloto.

As justificativas de Flávio fazem parte de uma ação civil pública movida pela deputada Érika Kokay (PT-DF). A parlamentar pede a suspensão do empréstimo concedido ao casal Flávio e Fernanda sob o argumento de que houve “desvio de finalidade e lesão à moralidade administrativa”.

Segundo a ação, em simulação no site do banco, feita com valores semelhantes aos do negócio fechado por Flávio, foi exigida “renda mínima necessária para a operação de R$ 46.874,35”. A deputada diz que tal valor superaria em mais de R$ 9,9 mil a renda do casal.

‘Transparente’

A defesa de Flávio disse que a aquisição da casa ocorreu de forma “transparente”. “Os réus utilizaram como parte de pagamento recursos próprios e a outra parte do pagamento foi realizada mediante contrato de financiamento, em conformidade com a legislação.”

Afirmou, ainda, que “não se observa nenhuma irregularidade, preço vil, fora do mercado ou qualquer outro tipo de benevolência, afastando qualquer tipo de possível lesão ao erário”. Para a defesa, o senador é alvo de “falácia criada por adversários políticos”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como mostrou o Estadão na época em que o negócio foi noticiado, o valor da casa é mais que o triplo do total de bens declarados por Flávio à Justiça Eleitoral em 2018, quando ele afirmou ter um patrimônio de R$ 1,74 milhão.

Estadão Conteúdo