Flávio Bolsonaro faz piada com queda de preço da picanha: “Picanha trans”

Na legenda, Flávio ainda tira sarro da linguagem neutra. “Bom dia a todxs!”. Por fim, o senador justifica a postagem como “ironia”

O senador e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Flávio Bolsonaro (PL), publicou em suas redes sociais uma piada relacionando a recente queda no preço da picanha com a comunidade transgênero. “Picanha trans: nasceu coxão duro, mas se sente picanha”, diz a postagem.

Na legenda, Flávio ainda tira sarro da linguagem neutra. “Bom dia a todxs!”. Por fim, o senador justifica a postagem como “ironia”. “Antes que me acusem de fake news, talkey?”, finalizou.

Picanha

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o preço da carne vermelha no país recuou 1,22% em fevereiro, sendo essa a maior queda nos últimos 15 meses.

Durante a corrida eleitoral, onde os então candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro eram os principais concorrentes, uma fala de Lula relacionada a picanha virou um tipo de munição para os apoiadores de Bolsonaro desqualificarem o hoje presidente da República.