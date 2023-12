Finatec premia parlamentares parceiros

O 1º Prêmio Finatec Parlamentar Parceiro será realizado às 18h desta quinta-feira (7), no auditório da Finatec

O Prêmio Finatec Parlamentar Parceiro, idealizado e organizado pela Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (Finatec), tem como objetivo reconhecer deputados que se destacaram ao apoiarem projetos nas áreas da Ciência, Inovação e Diversidade em diferentes instituições de ensino e pesquisa do Distrito Federal. O evento será nesta quint-feira (7), a partir das 18h, no auditório da Finatec.

A primeira edição premiará os parlamentares federais que apoiaram projetos nos anos de 2021, 2022 e 2023, com recorte especial para 2021, quando 29 projetos com o tema central covid-19 receberam recursos que possibilitaram dar sequência aos estudos e pesquisas.

A criação do prêmio é uma iniciativa da área de projetos e prospecção da Finatec junto com a sua diretoria devido a identificação da importância da contribuição dos parlamentares para o apoio, a manutenção e o desenvolvimento das pesquisas científicas e da inovação desenvolvidas pelas apoiadas. “É uma forma de evidenciar o quanto esses projetos são importantes e mais, ainda, mostrar para a sociedade, através do prêmio, que seus parlamentares estão apoiando a área do conhecimento e de soluções inovadoras”, afirma a professora da Universidade de Brasília (UnB) e diretora-secretária da Finatec, Renata Aquino.

No total, 56 projetos estão sendo geridos pela Finatec via recursos de emendas parlamentares, sendo seis firmados via Instituto Federal de Brasília (IFB) e 50 por meio da Universidade de Brasília (UnB). Eles estão distribuídos da seguinte forma: 2021, 29 projetos; 2022, 18; e 2023, nove projetos até o momento.

A ideia é tornar o prêmio uma edição anual, quando serão premiadas as iniciativas até o exercício anterior — porque são definidas até o fim do ano e executadas no ano seguinte. “É uma forma de agradecimento, de dar visibilidade e transformar em algo concreto e significativo, a importância dessa parceria entre os nossos representantes eleitos e aquilo que as apoiadas entregam para a sociedade com o devido apoio e envolvimento da Finatec”, ressalta Renata.

Dos projetos apoiados por parlamentares, 23 são via emenda individual e 23 via emenda de bancada. Veja para onde foram destinados os recursos e a lista de parlamentares apoiadores.

Instituições beneficiadas

Universidade de Brasília (UnB) – CEAM/NESP, ICS/SOL, FUP, FS, FCE, FGA, ICH, FE, IP, FAU, IE, UnB TV e DPI

Instituto Federal de Brasília (IFB) – Gerência de Projetos, IFB Labs, Lab Tec e CFT

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict)

Hospital Universitário de Brasília (HUB/Ebserh)

Fundação de Apoio à Pesquisa (FAP/DF)

Categorias

Educação / Saúde / Saúde Pública / Inovação Tecnológica / Ciências Sociais / Ciências Políticas e Sociais / Comunicação e Meio Ambiente.

Deputados premiados

1ª etapa – Emendas individuais – Dep Luíza Erundina, Dep Rubem Otoni, Dep Erika Kokay, Dep Paula Belmonte, Dep Laerte Bessa, Dep Israel Batista e Dep Flávia Arruda.

2ª etapa – Emendas de bancada

Erika Kokay, Alberto Fraga, Bia Kicis, Fred Linhares, Gilvan Máximo, Prof. Paulo Fernando, Prof. Reginaldo Veras, Rafael Prudente