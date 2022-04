Filiação de Moro vai ser impugnada se ele insistir em projeto nacional, diz União Brasil-SP

“Em caso de insistência em um projeto nacional, o partido vai impugnar a ficha de filiação de Moro”, completa

Fábio Zanini

São Paulo, SP

Tesoureiro do diretório paulista da União Brasil, o deputado federal Alexandre Leite diz que a filiação de Sergio Moro ao partido será impugnada caso ele insista em candidatura à Presidência da República.

Moro afirmou nesta sexta-feira (1º) que não se filiou à União Brasil para ser candidato a deputado federal e, um dia após anunciar que abria mão de sua candidatura à Presidência, disse que não desistiu de nada.

Em nota, Leite afirma que a filiação “se deu com a concordância de um projeto pelo estado de São Paulo, isto é, deputado estadual, deputado federal ou, eventualmente, Senado”.

“Em caso de insistência em um projeto nacional, o partido vai impugnar a ficha de filiação de Moro”, completa.

Leite diz à reportagem que a União Brasil é um partido com “políticos de palavra” que continuará muito bem sem Moro, caso ele decida pela desfiliação.

“Teremos uma chapa profissional, vamos eleger uma bancada grande de qualquer jeito. Ele seria um plus”, afirma.

A Folha de S.Paulo mostrou que o secretário-geral da União Brasil, ACM Neto, e outros oito dirigentes do partido afirmaram que vão entrar com um pedido para invalidar a filiação de Moro.

“Vamos apresentar, ainda hoje, um requerimento de impugnação da filiação dele. Será assinado pelos 8 membros com direito a voto no partido, o que corresponde a 49% do colegiado. A filiação, uma vez impugnada, requer 60% para ter validade”, disse Neto.