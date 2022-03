Filiação de Damares tem ‘vem, queridona’ e áudio do TikTok com gritos

Ao lado do ministro Tarcísio Freitas, Damares oficializou sua ida ao partido, mas não confirmou a candidatura ao Senado pelo Amapá

O evento de filiação da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, ao Republicanos foi marcado pela reprodução de um áudio usado em vídeos do TikTok e o “vem, queridona”, dito pela coordenadora da comunicação nacional da sigla, Helen Assumpção.

Ao lado do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, Damares oficializou sua ida ao partido, mas não confirmou a candidatura ao Senado pelo Amapá.

No vídeo da filiação de Damares, é possível acompanhar o momento em que a ministra é convidada a assinar a ficha de filiação. Helen Assumpção, que comandou a cerimônia do Republicanos, diz: “Lá vem ela, a ministra Damares. Vem, vem, vem queridona”.

Em seguida, o áudio, nomeado como ‘Cheguei, cheguei, cheguei’ nas redes sociais, é reproduzido. O som tem a frequência alterada e é marcado por um grito, logo no início.

Antes de assinar a ficha, Damares ainda faz uma contagem de 1 a 10, para simbolizar o número do Republicanos -a numeração é usada para identificar o partido na urna eletrônica.

Durante a filiação, os ministros Tarcísio Freitas e Damares Alves foram presenteados com uma camisa do Republicanos, sendo que a do ministro foi azul e a da ministra, rosa. Ao perceber esse detalhe, Damares não escondeu a felicidade e celebrou:

“No Republicanos, menino veste azul e menina veste rosa”, afirmou, repetindo uma de suas falas mais polêmicas.

Damares diz estar “honrada” por se filiar ao Republicanos, um “partido conservador” que preza por “Deus, pela pátria, família e liberdade”.