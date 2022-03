FHC recebe alta do Hospital Albert Einstein, em SP, após cirurgia no fêmur

“O paciente encontra-se em condições clínicas estáveis e seguirá o tratamento da fratura do colo de fêmur em casa”, diz o boletim médico

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), 90, recebeu alta neste sábado (19) do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O tucano deu entrada na unidade, no último dia 11, após sofrer uma lesão no fêmur e passou por cirurgia.

“O paciente encontra-se em condições clínicas estáveis e seguirá o tratamento da fratura do colo de fêmur em casa”, diz o boletim médico divulgado pelo hospital.

A cirurgia foi realizada no domingo passado (13). O procedimento ocorreu sem complicações, segundo informações do hospital divulgadas na ocasião.

Nascido no estado do Rio de Janeiro, em junho de 1931, FHC se mudou para São Paulo com menos de dez anos, onde estudou e fez carreira política e acadêmica.

Fernando Henrique Cardoso foi um dos fundadores do PSDB (Partido Social Democrático Brasileiro). No primeiro ano do mandato do presidente Itamar Franco, FHC assumiu o Ministério das Relações Exteriores, em 1992, e no ano seguinte foi atribuída a ele a função de Ministro da Fazenda. Nesta pasta realizou uma reforma monetária na economia brasileira que vivia sucumbida pela inflação, o chamado Plano Real.

Em 1993 deixou o Ministério da Fazenda e lançou sua candidatura à presidência da República, rivalizando assim com Luiz Inácio Lula da Silva, que concorria à presidência pelo PT e era considerado o candidato favorito na ocasião. O tucano foi eleito duas vezes para os mandatos que seguiram entre 1995 e 2002.