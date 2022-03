FHC diz que prévias entre Doria e Leite no PSDB devem ser respeitadas

A postagem de FHC foi comemorada pelos aliados de Doria, que buscam apoio para blindar a pré-candidatura do que chamam de tentativa de golpe

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso se posicionou a pelo Twitter, nesta segunda-feira (28), favor das prévias do PSDB. A posição em defesa do resultado veio após aliados do governador João Doria cobrarem do presidente do PSDB, Bruno Araújo, um posicionamento. “As prévias do PSDB foram realizadas democraticamente. Assim sendo, penso que devem ser respeitadas”, afirmou FHC.

Liderado pelo deputado Aécio Neves (PSDB-MG), o grupo que faz oposição a Doria no PSDB acredita que pode reverter o resultado das prévias na convenção do partido, em junho.

As prévias do PSDB foram realizadas democraticamente.

Assim sendo, penso que devem ser respeitadas. — Fernando Henrique Cardoso (@FHC) March 28, 2022

A postagem de FHC foi comemorada pelos aliados de Doria, que buscam apoio para blindar a pré-candidatura do que chamam de tentativa de golpe.

Já o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), derrotado nas prévias, vai anunciar que deixa cargo e permanece no partido. A estratégia prevê a possibilidade de um acordo com o MDB e o União Brasil para o lançamento de uma candidatura única ao Planalto.