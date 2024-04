Festa de 94 anos de Sarney reúne ministros e líderes do Congresso em Brasília

CATIA SEABRA

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

“Eu desejo tudo de bom para o senhor, viu?” A congratulação do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Flávio Dino ao seu antigo rival político serve de síntese do que foi a celebração dos 94 anos do ex-presidente José Sarney (MDB), na noite desta quarta-feira (24), em Brasília.

“Na festa de cem anos dele vai haver 20 mil pessoas”, brincou Dino, ao comentar o volume de convidados que lotaram os jardins da casa do aniversariante, em um bairro nobre da capital.

Governistas e opositores prestigiaram a festa. Ao menos nove ministros do governo Lula participaram da comemoração comandada pela filha e deputada, Roseana Sarney, e seus irmãos Sarney Filho e Fernando Sarney.

O presidente Lula (PT) não compareceu, mas telefonou horas antes. Seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e José Múcio (Defesa) estiveram entre os que passaram por lá. Haddad foi um dos primeiros a chegar, em uma breve passagem pela festa.

Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Esther Dweck (Gestão), Wellington Dias ( Desenvolvimento e Assistência Social), Waldez Góes (Desenvolvimento Social), André Fufuca (Esportes) e Juscelino Filho (Comunicações) também estavam entre os convidados.

Além de Dino, os ministros do STF Kassio Nunes Marques e Cristiano Zanin foram à festa, que também contou com a presença do presidente do TCU (Tribunal de Contas da União), Bruno Dantas, e do ex-procurador-geral Augusto Aras.

Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), estiveram na homenagem a Sarney, bem como a presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR), o do Republicanos, Marcos Pereira (SP), e do MDB, Baleia Rossi (SP).

Pré-candidatos à vaga de Lira, assim como Pereira, os líderes do PSD, Antônio Brito (BA), e do MDB, Isnaldo Bulhões (AL), marcaram presença.

Os convidados da festa, regada a espumante, vinho e whisky 12 anos, puderam testemunhar o efusivo abraço entre os deputados Aécio Neves (PSDB-MG) e Lindbergh Farias (PT). Também puderam captar, entre uma e outra conversa, Danilo Forte (União Brasil-CE) recomendar que o ex-ministro petista José Dirceu dê um “jeito no governo”.

Os ex-senadores Luiz Estevão, José Roberto Arruda, Gim Argello e o ex-presidente da Câmara João Paulo Cunha também estavam entre os convidados.

Ainda recuperando-se de fraturas no úmero e na clavícula, devido a uma queda sofrida em fevereiro, Sarney -que passa por sessões diárias de fisioterapia– recebeu, por mais de cinco horas, os cumprimentos. De pé, ou sentado ao lado da esposa, Marli, Sarney posou para fotos e conversou com os convidados.