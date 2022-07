Federação PSOL-Rede oficializa apoio a Lula em convenção neste sábado

A candidatura do ex-presidente foi oficializada na semana passada na convenção nacional do PT, em São Paulo

Em convenção realizada nesta sábado, 30, a federação PSOL-Rede oficializa o apoio à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à presidência. O encontro será virtual e aberto apenas para os integrantes da direção da federação, que é presidida pelo pré-candidato a deputado federal Guilherme Boulos (PSOL).

A candidatura do ex-presidente foi oficializada na semana passada na convenção nacional do PT, em São Paulo. No mesmo evento, a federação formada por PT, PCdoB e PV, aprovou por unanimidade a chapa Lula-Alckmin. O ex-presidente cumpria agenda em Pernambuco e não participou dos eventos.

Ontem (29), o PSB oficializou o nome do ex-governador paulista Geraldo Alckmin como vice de Lula. O ex-presidente participou do ato. Na última terça-feira (26), o Solidariedade fez convenção nacional para formalizar o apoio à chapa petista.

Aliança

Até o momento, o ex-presidente conta com o apoio de sete partidos: PT, PSB, PSOL, Rede, PCdoB, PV e Solidariedade. Os petistas tentam atrair ainda legendas como MDB, União Brasil e PSD.

O Datafolha divulgado na última quinta-feira, 28, mostrou Lula com 47% das intenções de voto, mesmo nível da pesquisa de junho, e o presidente Jair Bolsonaro (PL) com 29%, uma variação de um ponto porcentual para cima, dentro da margem de erro, que é de dois pontos porcentuais.

Estadão conteúdo