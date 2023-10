Fazenda lança programa para prevenir fraudes e corrupção

“Se qualquer desvio indesejável e inaceitável acontecer, vai se seguir o padrão de conduta, no sentido de apurar e responsabilizar”, disse Haddad

O Ministério da Fazenda lançou, nesta terça-feira (03), o Programa Faz Integridade, voltado para os servidores públicos da pasta e propõe ações para prevenir fraudes, corrupção, assédio moral e outros desvios. O projeto foi divulgado pelo chefe da pasta, Fernando Haddad.

Em discurso, o ministro defendeu que a integridade do ministério seja sempre preservada. “99,9% das pessoas se portam com a maior dignidade. E se, infelizmente, qualquer desvio indesejável e inaceitável acontecer, vai se seguir o padrão de conduta adequado, no sentido de apurar e responsabilizar todas as garantias que a lei prevê, mas, também com rigor necessários, para que a integridade do Ministério da Fazenda seja sempre preservada e sempre enaltecida por cada um de nós”, disse.

O chefe de Assessoria Especial de Controle Interno da pasta, Dany Andrey Secco, afirmou que programas de integridade, de maneira geral, precisam representar esforços individuais e coletivos, de maneira que os órgãos e entidades entreguem políticas públicas de qualidade e ainda sirvam de inspiração e referência para a construção de uma sociedade mais íntegra.

“Quando se trata de um programa de integridade é muito fazer para nada acontecer. Então, é muito trabalho a ser feito para construir essa cultura e evitar, ao máximo, os desvios”, resumiu o chefe.