Fávaro confirma que lançamento do Plano Safra 2024/25 será em Brasília na quarta-feira

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, confirmou que o lançamento do Plano Safra 2024/25 para a agricultura empresarial será realizado na próxima quarta-feira, 26, em Brasília (DF). “Em função de várias agendas, de muitas agendas regionais que o presidente Lula está fazendo, ele decidiu que o lançamento tanto da agricultura empresarial quanto da agricultura familiar serão em Brasília”, disse Fávaro, a jornalistas, em evento sobre o projeto “Rotas de Integração Sul-Americana – Rota Quadrante Rondon”, realizado em Cáceres (MT) na sexta-feira, 21.

O lançamento deve ser pela manhã, em cerimônia tradicional no Palácio do Planalto, com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Havia circulado a possibilidade de o plano safra ser lançado em Rondonópolis, Mato Grosso, sendo inclusive citada por Fávaro.

De acordo com interlocutores, o recuo na proposta de realizar a cerimônia na cidade do interior de Mato Grosso deve-se ao pouco tempo hábil para tornar viável a logística e organização do evento fora do Palácio do Planalto.

O Ministério da Agricultura sugere R$ 452,3 bilhões para o financiamento de médios e grandes produtores na próxima safra.

Estadão conteúdo