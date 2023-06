Fausto Pinato dialoga com ministro Flávio Dino sobre a segurança pública em São Paulo

Durante a reunião, Fausto Pinato expressou suas preocupações sobre a segurança pública e as demandas da população

O deputado federal Fausto Pinato (PP-SP) esteve na sede do Palácio da Justiça para um encontro com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Também participou do encontro o Secretário de Assuntos Legislativos, Elias Vaz.

Durante a reunião, Fausto Pinato expressou suas preocupações sobre a segurança pública e as demandas da população em relação à justiça no Brasil e se colocou à disposição para ajudar na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional sobre pautas que tratam de políticas de segurança e justiça do país.

Pinato destacou a importância de promover políticas eficazes para combater a criminalidade, fortalecer o sistema de justiça e pediu para o ministro que continue olhando com carinho para a segurança pública de São Paulo, para Polícia Federal e para a Polícia Rodoviária Federal.

“É facilmente perceptível que este é um governo de coalizão e de agrupamento e esse é o nosso caminho, o diálogo e apoio mútuos. Agradeço ao ministro Flávio Dino e a toda a sua equipe pela magnífica recepção de nossas ideias e demandas junto ao ministério”, disse o parlamentar que particularmente falou sobre a situação na região de Fernandópolis, de São José do Rio Preto, além de Presidente Prudente, importantes municípios paulistas.