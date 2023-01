Fátima Bezerra: governo planeja roadshow de leilão de aeroporto em RN em 10 dias

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), afirmou nesta quarta-feira, 25, que em dez dias deverá ocorrer um roadshow

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), afirmou nesta quarta-feira, 25, que em dez dias deverá ocorrer um roadshow com todos os interessados na relicitação do aeroporto de São Gonçalo do Amarante (RN). O anúncio foi feito após reunião da petista com o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França (PSB), realizada nesta quarta em Brasília.

“Graças aos nossos esforços, estamos acelerando o processo de licitação do aeroporto de SGA! Em dez dias, teremos um Road Show com todos os interessados em gerenciar nosso aeroporto nesta nova fase do Brasil!”, afirmou a governadora nas redes sociais.

A etapa ocorre após o Tribunal de Contas da União (TCU) dar aval ao novo leilão, decisão tomada na semana passada. O caso representa a primeira relicitação de ativos de infraestrutura no País. A Inframerica foi pioneira ao acionar a ferramenta de devolução amigável, em março de 2020.

Estão na fila da relicitação a Via-040 (BR-040), MS Via (BR-163/MS), Concebra (BR-060/153/262), Autopista Fluminense (BR-101/RJ), Rota do Oeste (BR-163/MT), Rodovia do Aço (BR-393), além dos aeroportos de Viracopos (SP) e do Galeão (RJ), que se juntou à lista recentemente.

Estadão Conteúdo