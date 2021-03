Fachin pede para adiar julgamento sobre Moro e que plenário do STF decida futuro do processo

A exclusão do processo na pauta, porém, depende do ministro Gilmar Mendes, que é o presidente da turma

Matheus Teixeira

Brasília, DF

O ministro Edson Fachin, do STF (Supremo Tribunal Federal), pediu ao presidente da corte, Luiz Fux, que leve para o plenário a discussão sobre a possibilidade de ser julgada a suspeição do ex-juiz Sergio Moro no caso do tríplex de Guarujá mesmo após a decisão de segunda-feira (8) que anulou a sentença contra o petista.



O ministro também “indicou o adiamento” do julgamento para que o tema seja retirado da pauta da 2ª Turma do STF desta terça.



A exclusão do processo na pauta, porém, depende do ministro Gilmar Mendes, que é o presidente da turma. Além disso, Gilmar também tem poder sobre o processo porque o habeas corpus da defesa do petista contra Moro já teve o julgamento iniciado, mas foi interrompido por pedido dele no fim de 2018.

As informações são da Folhapress