Extremismo na política serve para poucos e para conquistar votos, diz Pacheco

ANA LUIZA ALBUQUERQUE

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), fez um discurso conciliatório e de defesa da moderação durante almoço no Instituto dos Advogados de São Paulo nesta segunda-feira (20).



“O radicalismo e o extremismo servem para poucos, e para esses poucos terem adesão na hora do voto”, disse.



Pacheco afirmou que a briga acaba sendo um instrumento para garantir mais atratividade no discurso eleitoral, mas que o político não deve pensar em eleições o tempo todo.



“Quem está na política pensando o tempo inteiro em eleição é melhor sair dela, porque a política é feita para poder dar resultado para as pessoas. Não para garantir nova eleição ou like em rede social.”



Questionado pela imprensa sobre as críticas que líderes do Congresso têm feito sobre dificuldades de articulação e diálogo com o governo Lula (PT), Pacheco respondeu que “é muito importante ouvir críticas e buscar equacioná-las”. Disse também que, depois das críticas, os envolvidos sentam à mesa e dialogam.