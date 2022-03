Explosão mata 2 em cooperativa no Paraná, e Moro cancela visita

Ainda segundo a nota da equipe de Moro, ele prestou solidariedade aos funcionários do local e suspendeu a agenda prevista

Enquanto fazia uma visita à sede administrativa da Cocamar (Cooperativa Agroindustrial de Maringá), em Maringá (PR), o ex-ministro Sergio Moro foi informado que uma explosão na parte fabril da cooperativa deixou dois funcionários mortos, nesta sexta-feira (4).

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do pré-candidato à Presidência da República pelo Podemos por meio de nota.

Ainda segundo a nota da equipe de Moro, ele prestou solidariedade aos funcionários do local e suspendeu a agenda prevista. Moro estava acompanhado do senador Alvaro Dias (Podemos-PR) e do ex-deputado Xico Graziano.

“Foi um acidente localizado em uma outra unidade, pois estávamos no centro administrativo. Dr. Moro preferiu suspender a programação que incluiria algumas visitas na cooperativa”, disse Graziano. A Polícia Civil do Paraná e a Cocamar ainda não retornaram ao contato da reportagem.

Leia a íntegra da nota divulgada pela assessoria de Moro:

“Em agenda no interior do Paraná, o pré-candidato à Presidência da República Sergio Moro visitava a sede administrativa da Cocamar (Cooperativa Agroindustrial de Maringá), na manhã desta sexta-feira (4/3), quando foi informado da explosão na parte fabril da Cooperativa. Infelizmente, o acidente vitimou dois funcionários da Cocamar. Sergio Moro lamentou o acidente, prestou solidariedade ao corpo funcional e suspendeu a agenda de visitação.”