Expectativa para o Plano Safra da agricultura familiar está sendo cumprida, diz ministro

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, afirmou que as expectativas da pasta com o Plano Safra da agricultura familiar estão sendo cumpridas. “A primeira expectativa era aumentar o microcrédito. A segunda era aumentar a comercialização de máquinas da agricultura familiar e aumento o valor investido em máquinas. Vamos criar um conselho para desenvolver máquinas que não tenhamos e que possam ser necessárias na agricultura familiar, como equipamentos para colheita de açaí”, disse Teixeira em encontro com a imprensa.

Ele destacou, entretanto, que o governo espera um melhor desempenho do Plano Safra da agricultura familiar no Centro-Oeste e no Norte.

“Estamos chamando o Fundo Constitucional do Norte e do Centro-Oeste e os bancos para vermos como replicar a metodologia bem sucedida implementada pelo Banco do Nordeste e pelo Fundo Constitucional do Nordeste”, disse o ministro.

Segundo ele, com a réplica da metodologia do Nordeste para Norte e Centro-Oeste, a expectativa é de que o Plano Safra da agricultura familiar aumente os desembolsos na região.

“Estenderemos as mesmas regras aplicadas no Nordeste para Norte e Centro-Oeste. É um esforço de estender ao fundo garantidor e também como replicar a regulamentação”, afirmou Teixeira.

Estadão Conteúdo