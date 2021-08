‘Exército nunca faltará ao seu povo’, diz Bolsonaro

Sem especificar ao que se referia, em seu pronunciamento disse que as Forças Armadas nunca falharam com a sociedade

O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou nesta quinta-feira, em cerimônia de celebração do dia do voluntariado, que o “Exército nunca faltará ao seu povo”. Sem especificar ao que se referia, em seu pronunciamento disse que as Forças Armadas nunca falharam com a sociedade.

“Esse Exército nunca faltou ao seu povo nos momentos mais difíceis que ele passou, o Exército que nunca faltará ao seu povo. Por que eu posso falar isso? Não é porque eu sou presidente, chefe das Forças Armadas, é porque eu fiquei 15 anos dentro das Forças Armadas e sei o que essas pessoas pensam, sei das suas responsabilidades, que são enormes em dados momentos”, disse Bolsonaro.

No início do discurso, Bolsonaro comparou o trabalho voluntário de organizações do terceiro setor ao apoio político em época de campanha e citou a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP), presente à solenidade. Em seguida, afirmou que os acordos são feitos em troca da gratidão, sem expectativa de recompensas. “Quem nunca foi ajudado por ninguém? Qual político aqui nunca foi em dado momento da vida ajudado por ocasião das eleições, hein, Carla Zambelli? E o que vem depois disso sem cobrança? A gratidão.”

