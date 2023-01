Exército: Múcio cita desconfiança de Lula e diz que troca no comando foi acertada

O ministro relatou dificuldade em resolver a questão, especialmente por conta de um “ambiente político muito forte” no Exército

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva permanece com um sentimento de desconfiança em relação às Forças Armadas. Diante disso, ele avaliou que a troca no comando do Exército, do general Júlio César de Arruda pelo comandante militar do Sudeste, general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, foi “acertada”.

Em entrevista à GloboNews nesta terça-feira (24), Múcio afirmou que Lula o pediu que “resolvesse” a questão envolvendo o tenente-coronel Mauro Cid, nomeado para chefiar o 1º Batalhão de Ações de Comando do Exército em Goiânia. O ministro, contudo, relatou dificuldade em resolver a questão, especialmente por conta de um “ambiente político muito forte” no Exército.

“Senti que ele (Lula) tinha perdido a confiança, não tinha assunto que virasse a página. E nós só poderíamos começar a conversar se a gente virasse essa página”, comentou. Segundo Múcio, foram uma “série de coisinhas” que aconteceram que ocasionaram a demissão de Arruda do cargo de comandante do Exército, substituído por Paiva.

“Gosto muito do general Arruda, de quem me tornei amigo. Lamentei bastante [a demissão], mas tem certas decisões que a gente tem que tomar”, disse. “Tenho absoluta certeza que foi a decisão acertada. Foi o que nós fizemos, o presidente ficou satisfeito”, emendou.

Múcio disse que torce para que o que Paiva diga a Lula sobre as providências a serem tomadas “seja aquilo que o presidente quer que ele faça”. “Para que nasça esse clima de confiança, é muito importante que essa iniciativa seja do Exército.”

Estadão conteúdo