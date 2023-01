Zona do euro registra aumento da atividade empresarial e espera evitar recessão

O índice PMI do S&P Global Flash, baseado em pesquisas com empresas, subiu para 50,2, depois de marcar 49,3 em dezembro

A atividade empresarial na zona do euro cresceu em janeiro pela primeira vez em seis meses, segundo uma pesquisa do PMI, resultado que fortalece as expectativas de que a Europa evitará cair em recessão.

O índice PMI do S&P Global Flash, baseado em pesquisas com empresas, subiu para 50,2, depois de marcar 49,3 em dezembro. Nesse índice, um número maior que 50 indica aumento da atividade econômica.

A economia europeia resiste ao embate das consequências negativas da guerra na Ucrânia. Desde novembro a escalada da inflação desacelerou, com uma melhoria da situação das cadeias de abastecimento e a recente abertura da economia chinesa.

“As chances de ver a zona do euro sair da recessão parecem estar se formando, com os últimos dados instantâneos do PMI mostrando uma estabilização da economia da região em janeiro”, disse o economista-chefe da S&P Global, Chris Williamson.

O economista da consultoria Capital Economics, Andrew Kenningham, destacou que é “o terceiro aumento consecutivo de melhora e apresenta evidências de que a região por enquanto evitou a drástica recessão que nós e muitos outros havíamos previsto”.

Até apenas três meses atrás, os analistas econômicos eram praticamente unânimes em projetar uma contração da economia europeia, principalmente devido ao impacto da guerra na Ucrânia.

Golpe mais fraco que o esperado

Durante quase todo o ano de 2022, a inflação bateu recordes, numa tendência que ativou o alarme.

A economia europeia projetava timidamente uma recuperação após o impacto devastador da pandemia de coronavírus, mas foi atingida pela inflação persistente e pelo aumento sustentado dos preços da energia ao consumidor.

Para o economista Bert Colijn, do banco ING, a leve recuperação contou com um mês de dezembro menos frio do que o esperado e isso permitiu a reconstituição das reservas de gás nos países europeus.

Williamson, por sua vez, observou que o resultado representa “boas notícias que sugerem que o golpe será muito menos severo do que o previsto anteriormente e que uma recessão parece ter sido evitada”.

Por outro lado, ele alertou que “de forma alguma” isso significa que a economia europeia desfruta de um céu limpo.

O alerta de Williamson está alinhado ao alerta formulado há uma semana no Fórum de Davos pelo comissário europeu para a Economia, Paolo Gentiloni, sobre um “crescimento moderado” no ano de 2023.

Segundo Gentiloni, o cenário ainda é marcado pela continuação da guerra na Ucrânia, fator que ainda pesa na economia do bloco.

Na mesma semana, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse que a região poderia registrar uma “pequena contração” em vez de uma recessão completa.

A Comissão Europeia publicará os dados da economia do quarto trimestre de 2022 nesta terça-feira.

Em setembro do ano passado, projetou o crescimento do PIB de 0,3% para 2023, contra 3,2% registrados em 2022 e 5,3% em 2021.

