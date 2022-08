Ex-secretário de Bruno Covas participará da equipe de campanha de Alckmin

Ex-secretário municipal em São Paulo na gestão Bruno Covas (PSDB), Orlando Faria fará parte da coordenação das campanhas de Geraldo Alckmin

FÁBIO ZANINI

SÃO PAULO, SP

Ex-secretário municipal em São Paulo nas gestões João Doria (PSDB), Bruno Covas (PSDB) e Ricardo Nunes (MDB), Orlando Faria fará parte da coordenação das campanhas de Geraldo Alckmin (PSB), vice de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa pela Presidência, e de Márcio França (PSB), que busca vaga no Senado.

Faria, que é tucano, atualmente é secretário-executivo do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, associação pública formada pelas cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. O presidente do consórcio é Paulo Serra (PSD), prefeito de Santo André.

Na Prefeitura de São Paulo, Faria ocupou os cargos de secretário da Casa Civil, de Turismo e da Habitação após passagem pelo governo do estado. Ele é um dos membros de grupo de tucanos que era liderado por Bruno Covas, morto em maio de 2021.

Ele comporá a equipe de Alckmin ao lado de Floriano Pesaro e Silvio Torres, que deixaram o PSDB rumo ao PSB para acompanhar o ex-governador. Durante a semana, Faria já organizou encontro entre Alckmin e representantes das centrais sindicais, em São Paulo.