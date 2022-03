Ex-presidente do Inpe demitido após embate com Bolsonaro deve se filiar à Rede

Galvão foi demitido do Inpe após Bolsonaro questionar a veracidade dos dados do instituto sobre as queimadas na Amazônia

MÔNICA BERGAMO

SÃO PAULO, SP O ex-presidente do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) Ricardo Galvão, que foi exonerado após criticar o presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2019, deve se filiar à Rede Sustentabilidade no próximo sábado (26), em São Paulo​. Ele planeja se lançar candidato a deputado federal pelo partido. Galvão foi demitido do Inpe após Bolsonaro questionar a veracidade dos dados do instituto sobre as queimadas na Amazônia. O ex-diretor foi acusado pelo presidente de estar "a serviço de alguma ONG". Na época, Bolsonaro disse que os dados de desmatamento no país foram "espancados" para atingir a imagem do Brasil e seu governo. Depois de receber críticas, Galvão disse, em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, que ele até pode seria ser demitido, mas que o instituto era cientificamente sólido o suficiente para resistir aos ataques do governo. Após o episódio, Galvão foi eleito pela revista Natura, uma das mais tradicionais e prestigiosas publicações científicas do mundo, como 'cientista do ano' na edição de 2019. A publicação escolheu dez indivíduos que, na opinião do periódico, tiveram grande impacto na ciência. A palavra-chave que norteou as escolhas foi "integridade científica".